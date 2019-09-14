Генерал-майор Виталий Баласанян: «Пашинян ведет Армению к войне, и должен подать в отставку»

Возмущаясь ситуацией с переговорами по урегулированию карабах ского конфликта, Баласанян заявил: «Пашинян ведет Армению не к переговорам, а к войне. Он ведет Армению к уничтожению. Я могу обосновать и уверенно говорю: еще вчера Пашинян и его правительство должны были подать в отставку. Отныне никто не будет терпеть власть Никола Пашиняна».

Никол Пашинян ведет Армению к войне и должен подать в отставку , заявил бывший секретарь т.н. Совета безопасности сепаратистской «НКР» генерал-майор Виталий Баласанян в интервью армянскому Пятому каналу.

Сегодняшние подследственные по делу о разгоне беспорядков 1 марта 2008 года не являются виновниками гибели людей, уверен Баласанян. По его словам, виноваты зачинщики беспорядков, среди которых — нынешний премьер-министр Никол Пашинян, призывавший толпу бить полицейских и отбирать у них щиты и дубинки: «Массовые беспорядки в Ереване 1 марта 2008 года организовал Левон Тер-Петросян и воплотил в жизнь Никол Пашинян. Мы видели видеоматериалы, на которых ясно видно, какие призывы делает Никол Пашинян с трибуны».

Баласанян считает, что вызывает недоумение недавняя закрытая встреча Пашиняна с главарями террористической группировки «Сасна Црер». На совести террористов из «Сасна Црер» — кровь трех полицейских, захват заложников и захват объекта национальной безопасности.

«Глава государства в государственном здании, в правительственном здании, в официальном кабинете принимает главарей террористической группировки, которые организовали террористический акт и на которых — пролитая тогда кровь», — возмущается Баласанян.

Баласанян не исключает, что политические провалы новой власти вызваны неопытностью, но это в его глазах — не оправдание.

«Нет у нас страны для каких-то людей, которые ничего не знают, должны немного попрактиковаться, а потом будут руководить. Такого рода люди должны заняться садово-огородным участком и там выращивать помидоры, огурцы и кукурузу», - заявил он.