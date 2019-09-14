Подросток умер от фастфуда в Лондоне

В Лондоне 18-летний Оуэн Кэри скончался после того, как съел курицу-гриль в местном фастфуд-ресторане. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, юноша умер от обезжиренных сливок, в которых мариновалась курица. При этом в меню заведения продукт не был обозначен.

Известно, что перед заказом Кэри предупредил официанта о сильной аллергии на молочные продукты, пшеницу и орехи. Тем не менее он почувствовал покалывание губ и спазмы желудка.

В конечном итоге Оуэн скончался от тяжёлой пищевой анафилактической реакции спустя час после употребления пищи.