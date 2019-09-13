Сноуден захотел получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он просил убежище во Франции еще в 2013 году и хотел бы, что глава Франции Эмманнуэль Макрон его предоставил.
«Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище», — подчеркнул Сноуден.
Он также добавил, что, к сожалению, лишь в России он имеет право говорить, а не в Европе.
Сноуден при этом уточнил, что предоставление ему убежища не является атакой на Соединенные Штаты.