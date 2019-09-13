МВФ даст Украине кредит в 5 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) почти согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около 5 млрд долларов сроком на три года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, новая программа расширенного финансирования заменит существующий краткосрочный механизм финансовой помощи stand-by. При этом, условием оказания кредитной поддержки МВФ станет предоставление Киевом гарантий о сокращении бюджетного дефицита, либерализации сельскохозяйственного рынка и дальнейшие меры по борьбе с коррупцией.

Отметим, что глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявлял, что во время визита миссии МВФ будут обсуждаться параметры новой программы помощи Киеву.

Действующая программа stand-by была согласована Киевом и МВФ в конце декабря минувшего года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере 3,9 млрд долларов.