По мнению Грэма, Иран не изменит поведение, пока последствия не станут для него "более реальными", передает Интерфакс.

Соединенным Штатам следует подготовить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, если Тегеран не прекратит провокационную деятельность, в том числе обогащение урана. Об эттом в твиттер написал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Настало время для США рассмотреть атаку на иранские нефтеперерабатывающие заводы, если они продолжат провокации или будет наращивать обогащение урана", - заявил американский законодатель, отметив, что "это сломит режиму хребет".

Грэм добавил, что йеменские мятежники-хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии при поддержке Ирана: "Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Иранский режим не заинтересован в мире, они стремятся к обладанию ядерным оружием и доминированию в регионе".

В субботу на объектах одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс произошел взрыв, за которым последовал пожар. Саудовская Аравия назвала причиной взрывов атаку беспилотников. Ответственность за удар взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США, в свою очередь, заявили об отсутствии доказательств того, что атаки были проведены из Йемена, и возложили ответственность за атаку на Иран.