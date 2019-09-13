Саудовская Аравия приостановила добычу нефти

По словам саудовского министра, по предварительным данным, взрывы привели к тому, что ежесуточная добыча нефти сократилась на 5,7 миллиона баррелей (почти 50 процентов ежесуточной добычи нефти компании). Он также отметил, что атака привела к прекращению ежесуточной добычи попутного нефтяного газа (ПНГ). Это приведет к сокращению поставок этана и других видов природного газа примерно на 50 процентов, передает Anadolu.

Власти Саудовской Аравии пока не возложили ответственность за взрывы на какую-либо группировку, однако об организации атак на саудовской территории уже объявили повстанцы из йеменского движения «Ансар Аллах».