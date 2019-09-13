Американцы назвали оружие, способное «покорить мир»

О торпеде, разработанной в Советском Союзе в 60-е годы XX века, узнали только в 90-е. Торпеду «Шквал» создали для борьбы с подлодками НАТО, несущими ядерную боеголовку, сообщает РИА Новости.

Уникальные скоростные показатели подводной торпеды «Шквал» способны перевернуть образ боевых действий в море и покорить мир. Об этом рассказали эксперты американского издания National Interest.

Ее главная особенность – способность разгоняться до 370 км/ч. Такая скорость достигается благодаря ракетному двигателю и режиму суперкавитации. Ракета движется в своеобразном паровом пузыре, что значительно снижает сопротивление водной среды. В новой версии «Шквала» суперкавитация используется только для движения в нужную область. А там торпеда сбавляет ход для более точного поиска цели.

К тому же «Шквал» оснащен ядерной боеголовкой, которая может гарантированно уничтожить любую цель.

По мнению американских экспертов, единственный недостаток «Шквала» — шум, способный выдать местонахождение запустившего торпеду судна. Но скорость и мощность полностью перекрывают этот недочет.