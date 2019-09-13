Минобороны: На линии фронта продолжают стрелять

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района и в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёранбойского, Тертерского и Агдамского районов.