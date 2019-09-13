В России самого опытного космонавта Федора Юрчихина отстранили от работы по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принято на заседании в Центре подготовки космонавтов после медицинской комиссии. Командир отряда Олег Кононенко подтвердил, что Юрчихина исключат из команды, отметив, что решение комиссии окончательное.

Ранее Юрчихин рассказал о своих проблемах со здоровьем, однако отметил, что хотел бы облететь Луну.

Федор Юрчихин совершил пять космических полетов, один из них — на американском корабле «Атлантис». Общая продолжительность всех полетов космонавта составляет 672 суток и 21 час. Девять раз он выходил в открытый космос и провел там в общей сложности 60 часов.