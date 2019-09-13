Молодых людей обвиняют в том, что они собрали в Азербайджане более полумиллиона манатов и отправили деньги воюющим в Сирии боевикам. Родной брат обвиняемого Сахиля Ибрагимова – Самир Ибрагимов участвовал в боях на территории Сирии.

Из Сирии боевик периодически выходил на связь со своими товарищами в Азербайджане, и призывал обратиться ко всем салафитам, а также родственникам воюющим на стороне ИГИЛ боевиков, чтобы они собирали деньги для джихада в Сирии.

Деньги из стран ближнего зарубежья присылали сначала в Баку, откуда переправлялись в Турцию с дальнейшей пересылкой конечному адресату в Сирии. Примечательно, что большая часть перечислений осуществлялась посредством банков. С 2017 по 2018-й годы молодым людям суммарно удалось переправить свыше 500 тысяч манатов.

Обвиняемые на суде своей вины не признают.

Так, по словам Сахиля Ибрагимова, он не занимался финансированием терроризма. По просьбе своего брата Самира он лишь собирал долги, а также пожертвования. Часть собранных средств, по его словам, он потратил на семью. Он также оплатил лечение одного земляка. Остаток средств, если верить обвиняемому, он передал некоему «Абу-Гааге» для дальнейшего распространения среди малоимущих.

Второй обвиняемый по делу Намик Мамедов также не признал свою вину. По его словам, с «Абу Гаага» он познакомился в одной из мечетей в Баку. И спустя некоторое время предложил Намику Мамедову принимать деньги из банка, которые из разных стран присылали на помощь малоимущим верующим в Азербайджане.

«Я считал своим долгом помочь единоверцам и поэтому согласился», - сказал Намик Мамедов.

В ходе следствия выяснилось, что в дальнейшем деньги из Азербайджана в Турцию вывозила мать воюющего в Сирии Самира Ибрагимова.

«Самир сказал, что если деньги не доставят в Турцию, то его казнят. Поэтому я повезла эти деньги сама», - сказала следствию женщина.

Стоит также добавить, что азербайджанские суды впервые рассматривают дело о финансировании джихадистов. По разным оценкам в составе ИГИЛ воевали сотни и даже тысячи граждан Азербайджана. Большая часть из них погибла в боях, а часть была арестована сразу после возвращения в Азербайджан.