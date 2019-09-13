Глава лейбористов Джереми Корбин в случае прихода к власти в Великобритании может передавать Москве и Тегерану добытую спецслужбами США информацию, говорится в докладе бывших советников президента США Дональда Трампа, частично опубликованном в британском издании Telegraph.

Профессор военного колледжа армии США Азим Ибрагим в докладе призывает Трампа отказаться от предоставления Лондону конфиденциальной информации и снизить роль Великобритании в НАТО, если на возможных досрочных выборах в стране премьером изберут лейбориста Джереми Корбина, передает ТАСС.

«Благоразумно со стороны США будет серьезно обдумать снижение роли или вовсе исключение правительства под руководством Корбина из группы «Пять глаз» (Five Eyes) (осуществляет обмен разведывательной информацией между собой, в нее также входят Австралия, Канада и Новая Зеландия), а также временное понижение статуса в НАТО», – говорится в докладе.

В докладе утверждается, что есть большой риск того, что переданная Корбину информация об Иране и России может оказаться под угрозой, так как он может «активно выступать» на стороне Москвы, блокируя или препятствуя любым действиям, враждебным по отношению к интересам президента России Владимира Путина.