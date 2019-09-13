Москва предупредила Израиль...

Россия предупредила Израиль, что намерена сбивать любые самолеты, которые будут наносить удары по правительственным силам Башара Асада. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Independent Arabia.

Согласно диписточнику, президент РФ Владимир Путин дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Москва не допустит нанесения ущерба сирийской армии, потому что это противоречит цели России по оказанию помощи правительству Асада, пишет «Москва-Баку».

«Москва пригрозила, что любые самолеты, которые будут пытаться наносить удары, будут сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400», — говорится в сообщении, которое приводит новостной интернет-портал «Хартия’97».