США готовы распечатать свои нефтяные резервы из-за атаки на саудовские НПЗ
Для стабилизации рынка нефти Соединенные Штаты готовы распечатать свои стратегические резервы, которые составляют 630 миллионов баррелей «черного золота». Об этом на фоне атак на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии заявила официальный представитель Минэнерго США Шейлин Хайнс.
О готовности содействовать этому уже заявил министр энергетики страны Рик Перри. Он также поручил проработать возможные варианты сотрудничества и коллективных действий с представителями Международного энергетического агентства, сообщает Reuters.
МЭА также сообщило на своем сайте, что поддерживает связь с властями Саудовской Аравии и другими крупными нефтедобывающими странами и что рынки на данный момент хорошо снабжены.