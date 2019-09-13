Для стабилизации рынка нефти Соединенные Штаты готовы распечатать свои стратегические резервы, которые составляют 630 миллионов баррелей «черного золота». Об этом на фоне атак на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии заявила официальный представитель Минэнерго США Шейлин Хайнс.

О готовности содействовать этому уже заявил министр энергетики страны Рик Перри. Он также поручил проработать возможные варианты сотрудничества и коллективных действий с представителями Международного энергетического агентства, сообщает Reuters.

МЭА также сообщило на своем сайте, что поддерживает связь с властями Саудовской Аравии и другими крупными нефтедобывающими странами и что рынки на данный момент хорошо снабжены.