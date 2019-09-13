Иран отверг обвинения США и пригрозил ответным ударом

«Американцы проводят политику максимального давления, в которой, по-видимому, наметилась тенденция к максимальной лжи из-за ее неудач», — заявил официальный представитель ведомства Аббас Мусави.

МИД Ирана назвал «ложью» слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что за атакой на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco стоит Тегеран, пишет «Коммерсантъ».

В свою очередь Корпус стражей исламской революции пригрозил ударом по военным базам США в случае военной агрессии против Ирана, сообщает ТАСС.

Как заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, в случае военной агрессии США Иран нанесет ответный удар по военным базам и боевым кораблям Соединенных Штатов, находящимся в зоне поражения иранских ракет. По его словам, под прицелом иранских военных находятся две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке.

«Все американские военные базы и танкеры в радиусе 2 тыс. км находятся в зоне досягаемости иранских ракет», - цитирует его агентство Tasnim.

По его словам, «со своей стороны Тегеран готов к войне», но «ни США, ни Иран не хотят ее начинать».