Налоговые реформы в Азербайджане приносят свои плоды. Помнится, примерно год назад, когда начались обсуждения предстоящих реформ, в обществе наблюдались острые дискуссии. Руководство Минналогов, объявившее предлагаемые реформы новым прорывом, упорно доказывало их эффективность на всех уровнях. А скептики, в свою очередь, пытались напугать и ввести в заблуждение общественность неизбежными негативными последствиями преобразований. Победили оптимисты, ибо у нихвсе было досконально просчитано в противовес безосновательным сомнениям оппонентов – все исходило из концептуальной программы, конкретных выкладок и расчетов. Нечто подобное заподозрили эксперты и в ходе конференции, посвященной борьбе с теневой экономикой.

Как заявил на конференции министр налогов Микаил Джаббаров, с начала текущего года Министерство налогов Азербайджана провело всего 562 выездные проверки. По его словам, количество выездных проверок, проведенных налоговиками за восемь месяцев с начала текущего года, сократилось в три раза по сравнению с тем же периодом минувшего года. "При этом данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшился в 5,8 раза", - подчеркнул министр. Но все это не помешало министерству внести в бюджет большую часть налоговых поступлений.

Чтобы хоть как-то представить себе, что стоит за этими цифрами, отметим, что в 2018 году выездные проверки охватили в целом свыше 1,7 тыс. налогоплательщиков. И это, безусловно, вовсе не помогало работе предпринимателей, теряющих при этом драгоценное время, не говоря об эмоциях и оголенных нервах. Это и был один из главных пунктов, вызвавших в прошлогодних дискуссиях наиболее острые споры. Но достигнутые министерством за короткий промежуток времени успехи во всех сферах свой деятельности показывают, что аналитики фискальной сферы были правы. А министр Джабаров добавил на конференции, что Министерство налогов будет придерживаться политики сокращения числа выездных проверок в Азербайджане и в будущем.

В то же время в рамках конференции замминистра налогов Сахиб Алекперов признался haqqin.az, что сейчас министерство пересматривает налоговую политику и намерено ужесточить меры в отношении недобросовестных налогоплательщиков. Как же получается, министр ратует за политику количественного сокращения проверок, а его заместитель – за ужесточение подхода к налогоплательщикам. И пусть на эту деталь не все обратили внимание, но некоторые стали шушукаться. Возможно ли такое?

Нет, конечно. Сегодня в Минналогов собралась довольно компетентная команда технократов, общими усилиями добивающаяся поставленной цели. Поэтому министр и его заместитель просто не могут делать столь разные прогнозы. Министр призывает к дальнейшему сокращению количества выездных проверок, что облегчает работу предпринимателям, является ярким проявлением заботы государства о них. А замминистра говорит о необходимости ужесточения мер в отношении недобросовестных налогоплательщиков.