Трамп предложил Саудовской Аравии военную помощь

После атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом.

Согласно пресс-службе Белого дома, американский лидер заявил своему собеседнику, что США готовы предоставить своему союзнику военную помощь. Трамп также сказал, что атака на саудовские НПЗ будет иметь негативные последствия для американской и мировой экономики, передает NEWSru.co.il.

В свою очередь наследный принц Мухаммад ответил, что Эр-Рияд способен отразить террористическую агрессию самостоятельно, и намерен это сделать.

"США самым решительным образом осуждают атаку на критически важную энергетическую инфраструктуру. Администрация следит за ситуацией, готова поддержать стабильность рынка нефти и обеспечить бесперебойную поставку энергоносителей", - сообщил заместитель пресс-секретаря Джуд Дир.