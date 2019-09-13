Сын Зурабишвили стал сотрудником администрации Макрона
Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили - Теймураз Горджестани назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца. Об этом сообщают французские СМИ.
Ранее Горджестани, имеющий гражданство Франции и Грузии, работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке. В последние годы являлся сотрудником посольства Франции в Лондоне, передает ТАСС.
Но новом посту Теймуразу Горджестани предстоит заниматься вопросами, связанными со странами Азии, Северной и Латинской Америки.
Теймураз Горджестани - сын Саломе Зурабишвили от ее первого брака с грузином иранского происхождения Николозом Горджестани (Гугушвили). У Зурабишвили еще есть дочь - Кетеван Кардава, которая работает журналистом.