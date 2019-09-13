Убит один из лидеров талибов

Теневой губернатор афганской провинции Саманган, представитель "Талибана" Мавлави Нуриддин убит в ходе авиаудара правительственных сил, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны Афганистана.

"Автомашина, в которой ехал Мавалави Нуриддин и четверо его телохранителей, подверглась удару с воздуха вблизи селения Туксин уезда Дара-и-Суф в девять утра в воскресенье", - сказал агентству начальник пресс-центра 209-го корпуса афганской армии Ханиф Резаи.

По его словам, все находившиеся в машине боевики убиты.

В "Талибан" данную информацию пока не комментировали.