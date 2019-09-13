По случаю приезда Вагита Алекперова сосны и траву выкрасили в зеленый цвет

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По случаю приезда губернатора Ханты-Мансийской автономной области РФ Натальи Комаровой, министра спорта края Павла Колобкова и президента нефтекомпании «ЛУКойл» Вагита Алекперова в город Когалым сосны и трава были выкрашены в зеленый цвет. Как сообщает haqqin.az, соответствующие видеокадры были распространены в соцсетях.

На кадрах видно, как одетые в униформу Управления социальных объектов ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь» работники коммунальных служб окрашивают траву в зеленый цвет. Это видео попало в социальные сети еще 8 сентября, однако местные жители вот уже несколько дней обсуждают вопрос строительства в городе «потемкинской деревни». «Как вы думаете, можно ли сделать небо более голубым, а солнце - более желтым? Ведь без этого покраска сосен всего лишь полумера, не позволяющая достичь полной гармонии», - не без иронии пишет пользователь Юрий Малимон. «Еще никогда город не был так унижен», - говорит другой пользователь Мария Хилман.