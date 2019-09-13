По случаю приезда Вагита Алекперова сосны и траву выкрасили в зеленый цвет
По случаю приезда губернатора Ханты-Мансийской автономной области РФ Натальи Комаровой, министра спорта края Павла Колобкова и президента нефтекомпании «ЛУКойл» Вагита Алекперова в город Когалым сосны и трава были выкрашены в зеленый цвет.
Как сообщает haqqin.az, соответствующие видеокадры были распространены в соцсетях.
На кадрах видно, как одетые в униформу Управления социальных объектов ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь» работники коммунальных служб окрашивают траву в зеленый цвет. Это видео попало в социальные сети еще 8 сентября, однако местные жители вот уже несколько дней обсуждают вопрос строительства в городе «потемкинской деревни».
«Как вы думаете, можно ли сделать небо более голубым, а солнце - более желтым? Ведь без этого покраска сосен всего лишь полумера, не позволяющая достичь полной гармонии», - не без иронии пишет пользователь Юрий Малимон.
«Еще никогда город не был так унижен», - говорит другой пользователь Мария Хилман.
Местные сайты связались с мэрией Когалыма. В мэрии заявили, что сосны были раскрашены подрядчиком городской администрации, однако отказались назвать компанию. Также они не объяснили, чем именно были окрашены деревья и трава.
«Мы еще не уточняли содержание краски», - сказал пресс-секретарь мэрии Дамир Мехтиев.
В письменном ответе мэрии говорится, что деревья и травы не были окрашены, подрядчик всего лишь внес удобрения. «Как сообщается, в этот день компания-подрядчик удобрила деревья и кустарники необходимыми минералами и питательными веществами. В то время использовалось опрыскивание, потому что так удобрения быстрее поглощаются растением», - говорится в заявлении.
Тем не менее, пользователи соцсетей скептически относятся к этому заявлению, утверждая, что те, кто занимался окрашиванием или опрыскиванием, не были специалистами по растениям. По их мнению, это были сотрудники «ЛУКойла».