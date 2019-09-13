Эксперты прогнозируют резкий скачок нефти

Из-за атаки компании пришлось серьезно сократить суточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей — примерно половина обычной суточной нефтедобычи компании. Это временная мера, но сколько она продлится, неизвестно, пишут местные СМИ.

В результате атаки беспилотников на крупнейшие НПЗ в Саудовской Аравии могут резко возрасти цены на нефть. Об этом уже предупреждают эксперты, пишет Forbes.

Кроме того, власти Саудовской Аравии сказали, что теракт (так квалифицировали в королевстве атаку дронов) привел к прекращению производства попутного газа в объеме, необходимом для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа.

Директор и основатель Центра по глобальной энергетической политике при Колумбийском университете Джейсон Бордофф сказал CNN, что цены на сырую нефть могут возрасти сразу на несколько долларов за баррель.

«Абкайк (нефтяное месторождение, где расположены заводы, на которые была совершена атака), пожалуй, самый важный в мире объект с точки зрения поставок нефти. Цены на нее подскочат от этой атаки», — сказал он.

По мнению аналитика, если перебои с производством в Саудовской Аравии продолжатся, то потенциальным источником нефти для рынка могут стать иранские поставки, которые находятся под санкциями.