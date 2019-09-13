Во Франции отреагировали на просьбу Сноудена

"Я считаю, что Франции следует быть верной ее сильным принципам в сфере миграции и в обязательном порядке предоставлять убежище тем, кто обращается с такой просьбой. Я всегда настаиваю на этом и считаю, что это прекрасное положение конституции Французской Республики. То есть, что любой человек, подвергающийся преследованиям за свои действия по защите свободы, располагает конституционным правом на предоставление ему убежища на территории республики", - подчеркнула министр.

Накануне Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. По его словам, он просил убежище во Франции еще в 2013 году и хотел, чтобы глава Франции Эмманнуэль Макрон его предоставил.