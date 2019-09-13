Во Франции отреагировали на просьбу Сноудена
Министр юстиции Франции Николь Беллубэ считает целесообразным предоставление Парижем убежища бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, сообщает ТАСС.
"Я лично за предоставление политического убежища Эдварду Сноудену", - сказала министр в ходе интервью радиостанции RTL и телеканалу LCE.
"Я считаю, что Франции следует быть верной ее сильным принципам в сфере миграции и в обязательном порядке предоставлять убежище тем, кто обращается с такой просьбой. Я всегда настаиваю на этом и считаю, что это прекрасное положение конституции Французской Республики. То есть, что любой человек, подвергающийся преследованиям за свои действия по защите свободы, располагает конституционным правом на предоставление ему убежища на территории республики", - подчеркнула министр.
Накануне Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. По его словам, он просил убежище во Франции еще в 2013 году и хотел, чтобы глава Франции Эмманнуэль Макрон его предоставил.