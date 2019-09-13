Самолет со 116 пассажирами приземлился с отказавшим двигателем

В России самолет Як-42Д совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Согласно информации, экипаж воздушного судна, которое следовало по маршруту Талакан — Омск — Уфа, во время полета почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир самолета решил отключить неисправный двигатель и экстренно посадить лайнер в красноярском аэропорту Емельяново, передает ТАСС.

На борту находились 116 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал. По факту аварийной посадки следователи начали проверку.