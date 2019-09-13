Президент Туркмении написал новую книгу

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу, посвященную туркменскому алабаю. Глава государства сообщил об этом на заседании правительства.

"В новом произведении раскрывается характер и значение этой породы собак, многие тысячелетия являвшихся верными спутниками туркмен. По окончании сегодняшнего заседания его участники смогут получить эту книгу", - цитирует туркменского лидера газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Также Бердымухамедов рассказал, что написал стихотворение об алабае, и продекламировал его на заседании.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов написал уже несколько книг, темы которых самые разные: экономика, ковры, лекарственные растения и т.д.