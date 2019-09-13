Министерство обороны Азербайджана и посольство Турции в Баку организовали марш по случаю 101-й годовщины освобождения Баку Кавказской исламской армией во главе с турецким генералом Нури пашой от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана, автоколонна, украшенная национальными флагами Турции и Азербайджана, а также портретами общенационального лидера Гейдара Алиева, основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и Нури паши, направилась из N-ской воинской части к памятнику "Тюркское шехидство" Аджидере в Гобустанском районе.

Во время марша звучали турецкие и азербайджанские марши, песни дружбы и братства.