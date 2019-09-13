Виктория Магда, специально для haqqin.az 17:44

Узбекистан и Грузия нашли точки соприкосновения – это транзит. Для Тбилиси – это увеличение транзита грузов через территорию Грузии. Ташкент получает возможность выхода на рынки Европы через грузинские порты. Интерес взаимный, но проблема в том, что пока нет необходимых объемов грузов, которые можно было бы пропускать через этот Кавказский транспортный коридор (КТК).

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани с первым официальным визитом посетил Узбекистан (11-13 сентября). Грузинские чиновники прежде не особо интересовались далекой центральноазиатской страной с закрытой экономикой. Ситуация изменилась с приходом к власти второго президента Шавката Мирзиёева, который за короткое время изменил внешнюю и внутреннюю политику, в сфере экономики провел либерализацию валютного рынка и разрешил приватизацию госпредприятий. Он также установил дружеские отношения с соседними странами – Киргизией и Таджикистаном, Туркменистаном, Казахстаном и даже пытается скооперировать их. Цель – транспортная связность стран региона с выходом на мировой рынок. Не случайно свой первый визит на посту президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил не в Москву, Вашингтон или Пекин, а в Ашхабад, где были подписаны соглашения в транспортно-транзитной сфере и, в частности, по сотрудничеству железнодорожных администраций Узбекистана и Туркменистана. Главы двух государств открыли новые автомобильный и железнодорожный мосты через Амударью. Узбекистан, таким образом, получил возможность выхода своих товаров и транзитных в порт Туркменбаши. После чего стал прокладывать маршрут через Азербайджан, Грузию в Турцию. Узбекские грузы должны пойти по КТК в черноморские порты Грузии, средиземноморский турецкий порт Мерсин далее в Европу. Поэтому еще два года назад Ташкент начал переговоры с Тбилиси, Баку и Анкарой. В марте 2017 года в Ташкенте состоялась первая трехсторонняя встреча руководителей железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии и Узбекистана, в ходе которой стороны договорились об открытии единого представительства железных дорог этих стран с целью более оперативного решения проблем, возникающих в ходе перевозок. Аналогичные встречи прошли в Баку и Тбилиси.

Кроме этого, узбекские парламентарии проявили интерес к строящемуся грузинскому порту Анаклия, который должен стать морскими воротами Грузии и частью проекта «Шелкового пути». Это еще один вариант доставки грузов по кавказскому маршруту. Планировалось, что порт Анаклия заработает уже в 2021 году. Однако из-за внутренних противоречий в правительстве Грузии строительство порта остановилось. Правда, власти обещают, что порт все же будет построен, но проблема осложняется тем, что «Консорциум развития Анаклия», который отвечает за строительство объекта, не может найти инвесторов. Дело в том, что против руководителей банка ТВС, который был основным в консорциуме, заведены дела по финансовым махинациям 2008 года. Поэтому сегодня руководители банка занимаются политикой, а не бизнесом. Но вот несколько месяцев назад госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что этот порт должен быть! «Выражаю надежду, что власти Грузии до конца доведут строительство глубоководного порта. Этот проект поможет Грузии наладить отношения с развитыми экономиками, что позволит избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов», – заявил Помпео на встрече с тогдашним премьером Грузии Мамукой Бахтадзе.

Судя по всему, строительство порта, даже если и не в срок, то будет завершено, поскольку для США этот проект имеет геополитическое значение. Нужен только инвестор. Не исключено, что им может стать Ташкент. Узбекистан рассчитывает поставлять не только свои товары, но и наладить их транзит из Китая. «Южно-кавказский транспортный коридор с выходом на порты средиземноморья и далее в Европу удобен для Узбекистана сразу с нескольких точек зрения: транспортных затрат и логистики. Республика рассчитывает в будущем использовать этот коридор для того, чтобы выводить собственные грузы, которые пока не представляют больших объемов на мировой рынок, а также транзитные грузы, например, из Афганистана и Китая», – сказал haqqin.az директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиер Эргашев. Пока же эффективность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс оставляет желать лучшего. Ожидалось, что в первые 5-7 лет объемы перевозок должны были составить 5-15 млн тонн грузов в год. Однако сегодня они с трудом дотягивают до 4 млн тонн в год и трудно ожидать некоего всплеска. Узбекистан проводит переговоры с администрациями стран, по которым проходит железная дорога для того чтобы обеспечить грузооборот с прицелом на будущее. Расчет Ташкента, прежде всего, на проект Китай–Киргизия–Узбекистан, идея которого была озвучена еще в 1996 году. С тех пор много об этом говорится, были даже разработаны ТЭО (технико-экономические обоснования), но пока эта работа не перешла в практическую реализацию. Против строительства этой дороги выступала Москва. Российские эксперты указывали, что если эта дорога будет построена, то она поставит крест на военном, экономическом и культурном присутствии России в Киргизии. И чтобы дорога не угрожала безопасности РФ, Москву пригласили стать участником этого проекта. После чего появилась надежда, что эта железная дорога будет построена. В случае ее реализации Узбекистан станет транзитной страной для серьезных объемов из Китая в южную Европу. Это выгодно с точки зрения логистики. «Сейчас речь идет только о том, что Узбекистан готовится обеспечить серьезные объемы грузов через Узбекистан по этому направлению в южную Европу на средиземное море, в северную Африку и далее», – отметил Эргашев.