Экстравагантная свадьба сына миллиардера посреди пустыни

Свадьба прошла на фестивале Burning Man. Гости были в нарядах хиппи. Жених — в необычного вида серебристом костюме, напоминая то ли рок-звезду, то ли Железного Дровосека. 33-летняя невеста, бывшая участница конкурсов красоты, выбрала платье из ремешков, которое и платьем можно было назвать лишь с большой натяжкой — так мало оно прикрывало. На ногах были сапоги на платформе, пишет издание Факты.ua.

«Мне необыкновенно повезло быть любимым удивительной женщиной», — сообщил Дэвид.

Рубен-младший, исполнительный директор музыкальной компании, постоянно живет в Лос-Анджелесе. Каролина известна по роли в американском сериале «Царство животных».

Рубены входят в число богатейших семей Великобритании, занимая второе место в списке Sunday Times Rich List. Отец жениха Дэвид и его дядя Саймон владеют недвижимостью по всему миру. Им принадлежит Башня Миллбанк и торговая галерея Burlington Arcade в Лондоне. Ранее братья владели бизнесом в СССР, а потом в России. Были совладельцами крупнейших российских алюминиевых заводов.