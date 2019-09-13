Режиссер этого сценического действа, как и в первом случае, всемирно знаменитый постановщик Алвис Херманис, заполучить которого хотят лучшие драматические театры мира. Первый спектакль назывался просто - «Бродский/Барышников». В нем балетный гений читал стихи лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского, как и сам Барышников, изгоя советской империи.

Всемирно знаменитый балетный артист, киноактер, уроженец Риги Михаил Барышников вот уже второй раз выступит в поставленном на него драматическом спектакле под названием «Белый вертолет». Премьера — 21 ноября в Риге.

В свое время они оба — поэт и балетный танцовщик открыли ресторан «Русский самовар». И Михаил Барышников пока является совладельцем заведения, хотя в последние годы оно испытывает определенные финансовые проблемы.

Возвращаясь к теме театра: рижская постановка была уже не первым сценическим опытом Барышникова-актера. В 2011-м он сыграл в Хельсинки спектакль на русском и французском языках по рассказу И.Бунина. Позже последовали постановки в США, Европе.

Первый рижский спектакль 2015 года вызвал невероятный ажиотаж: билеты на первый спектакль были проданы в считанные минуты в интернет-кассах. На следующее представление было то же самое. Интересно, что в Ригу приехали много представителей московской театральной и бизнес-элиты. Многие готовы были платить любые деньги.

Михаил Барышников давно заявил, что в Россию - ни ногой. В Латвию он приезжает более-менее регулярно, начиная с 90-х.

Его связывает многое с Ригой, городом, где он родился и рос, здесь могила его матери, здесь он начинал учиться в хореографической школе, которая стала стартом его головокружительной мировой карьеры.

Новый спектакль, в котором он играет, конечно же, главную роль, о Папе Бенедикте XVI, точнее, о коллизии, приведшей к его добровольной отставке. Вместе с ним на сцене актер Нового Рижского театра, (который возглавляет режиссер А. Херманис), Каспар Знотиньш (секретарь Папы) и потрясающая актриса выдающегося драматического таланта Гуна Зариня (сестра Папы).

«Папская тема» в последние годы стала весьма востребованной. Комедийный фильм «Habemus Papam!» („У нас есть Папа!”), сериал «Молодой папа», личность и поступки Папы Франциска, скандалы в католической церкви привлекают внимание многомиллионной аудитории во всем мире.

Латвия теперь вносит свой вклад в популяризацию темы спектаклем знаменитого режиссера Херманиса, да еще и с участием легендарного Барышникова!..

Соответственно, и билеты на премьеру были сметены в интернете за первые 4 минуты! Цены на спектакли (из будет всего 10), были от 30 до 60 евро. В зале Рижского Нового театра всего 250 мест.

Перекупщики, (которые вечны, как сам театр!), предлагают посещение спектакля по ценам — вначале от 350 евро за кресло, вчера это уже стоило от 550 до 650 евро! Спекталкь будет идти на смеси нескольких языков — английского, немецкого, итальянского, латыни, польского с синхронным переводом.

Спектакль о Папе-немце, бывшем кардинале Йозефе Ратцингере, крупнейшем богослове при Папе Иоанне Павле II, который совершил Поступок: впервые за 600-летнюю историю католической Церкви добровольно ушел в отставку.

70-летний Михаил Барышников — один из немногих в мире балетных танцовщиков, который сделал успешную карьеру в кино. Он не раз снимался в Голливуде. А новый поворот в качестве драматического артиста, уже второй — это поистине историческая веха в его биографии.

Его коллеги, рижане — великий Марис Лиепа, выдающийся Александр Годунов не дожили до такого. Марис Лиепа умер в конце 80-х, вскоре после того, как в Москве получил театр собственного балета. Александр Годунов, земляк и однокашник М.Барышникова, оставшийся в США в расцвете карьеры, ушел из жизни в еще более молодом возрасте, не станцевав многих партий мирового балетного репертуара.

Единственный, первый из балетных «беглецов» советского времени Рудольф Нуреев, осуществил свою жизнь в полной мере — танцевал, пока мог, ставил спектакли на лучших сценах мира.

Михаил Барышников честно говорит о своих взглядах. Он не скрывал симпатии к Хиллари Клинтон, а по поводу Трампа в 2016-м сказал, что он - тоталитарный оппортунист с советской риторикой его (Барышникова) молодости.