Эльмар Мамедъяров отправился в Италию и Венгрию
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Ватикан, сообщили в пресс-службе МИД.
После Ватикана глава МИД посетит с деловыми визитами Италию и Венгрию.
В рамках визита Эльмар Мамедъяров совершит ряд двусторонних встреч, а также планирует принять участие во встрече министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств и в открытии Офиса представительства ССТГ, говорится в сообщении МИД.