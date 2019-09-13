Первый соперник « Карабах а» на групповом раунде Лиги Европы – испанская «Севилья» - сегодня провел матч 4-го тура в чемпионате Испании.

Команда играла на выезде с «Алавесом» и победила со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил Хоан Хордан.

С 10 очками «Севилья» является лидером чемпионата Испании. На 2-м месте мадридский «Атлетико», у которого 9 очков. «Реал» и «Атлетик» из Бильбао имеют по 8 очков и делят 3-4-е позиции. А «Барселона» с 7 очками идет на 5-м месте.

Матч 1-го тура Лиги Европы «Карабах» - «Севилья» состоится 19 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Время начала игры – 20:55.