Эрдоган обсудит с Трампом покупку американских Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом о возможной покупке ракет Patriot и продолжит обсуждение на встрече в этом месяце, пишет Times of Israel.

В интервью Reuters глава турецкого государства сказал, что он уже озвучил возможную покупку в телефонном разговоре с американским лидером две недели назад и что продолжит рассмотрение этого вопроса.

"Я сказал, что независимо от того, какой пакет… С-400 у нас есть, мы можем купить у вас определенное количество Patriot, - сказал Эрдоган, добавив: "Но я заявил, что мы должны увидеть условия, которые хотя бы приближены к С-400".