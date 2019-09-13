Итальянская компания Lamborghini презентовала на автосалоне во Франкфурте свой первый гибридный автомобиль Sian FKP 37, который сочетает в себе новые уникальные гибридные технологии, первую в мире систему гибридного привода с суперконденсатором, а также высокотехнологичные материалы и отменные динамические характеристики.

Sian на местном итальянском диалекте жителей окрестностей Болоньи означает «молния». Гибридный «Ламбо» действительно быстр: его комбинированная силовая установка в 819 лошадиных сил позволяет спорткару разогнаться до «сотни» всего за 2,8 секунды, пишет Engadget.

Под капотом рассматриваемого автомобиля установлен гибридный агрегат, уровень мощности которого составляет 819 лошадиных сил. В основу данной силовой установки лег двигатель V12. До 100 километров в транспортное средство разгоняется за две с лишним секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет более 350 километров в час.

Машина оснащается шинами Pirelli P Zero. Стоимость ее составляет более 2 млн евро. В общей сложности будет выпущено 63 экземпляра рассматриваемой модели, которые уже распроданы.