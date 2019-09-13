Азербайджан завоевал две медали на ЧМ по борьбе в Нур-Султане

Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (82 кг) в финале весовой категории до 82 кг боролся с грузином Лашой Гобадзе и уступил со счетом 3:5, став серебряным призером.

Сегодня на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане были разыграны первые медали.

Чемпион мира-2018 Эльдениз Азизли (55 кг) на этот раз довольствовался бронзовой наградой. В схватке за 3-е место он легко победил американца Макса Эмильяно Ноури.

Отметим, что в этих весовых категориях олимпийские лицензии не разыгрывались, и к тому же Эльденизу придется менять свой вес, если он хочет участвовать в Играх в Токио.

Сегодня же начались соревнования в трех других весовых категориях, в которые лицензии разыгрываются. Увы, тут азербайджанские классики потерпели фиаско.

Расул Чунаев (67 кг) победил на старте венгра, но в 1/16 финала уступил корейцу и выбыл из борьбы. Ислам Аббасов (87 кг) одолел в первом поединке оппонента из Грузии, однако в 1/8 финала не смог справиться с иранцем и тоже попрощался с ЧМ. Ну а Орхан Нуриев (97 кг) завершил выступление уже после первой схватки, проиграв казаху.

Шанс завоевать лицензии в этих весовых категориях у наших спортсменов еще будет. По две путевки в каждом весе будут разыгрываться на европейском и мировом квалификационных турнирах.

Завтра в борьбу за медали и лицензии вступят Талех Мамедов (60 кг), Эльвин Мурсалиев (77 кг) и Бека Канделаки (130 кг).