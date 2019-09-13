В Грузии восстали против Мэтью Брайзы

На конференции Инашвили вступила в словесную перепалку с американским экспертом Дэвидом Крамером, который потребовал от лидера «Альянса патриотов» покинуть мероприятие.

Грузинский «Альянс патриотов» провел акцию протеста возле посольства США в Тбилиси. По заявлению представителей оппозиции, причина протеста - международная конференция, появление на которой вице-спикера грузинского парламента Ирмы Инашвили спровоцировало скандал. Об этом пишет Эхо Кавказа.

По информации Общественного вещателя Грузии, протестующие заблокировали автомобильную дорогу перед зданием посольства США и на прилегающей к нему территории. На митинге было выдвинуто требование объявить персонами нон грата экс-помощника госсекретаря США Дэвида Крамера и бывшего американского посла в Азербайджане Мэтью Брайза.

«Америка наш партнер, но не наш директор, мы независимы, у нас свое достоинство», – заявила Ирма Инашвили. Депутат от «Альянса» Эмзар Квициани заявил, что в Грузию не должны допускать американцев, которые ведут себя вызывающе, порождая антизападные настроения, передает российская газета «Взгляд».

«Главная цель акции – требование свободы для властей нашей страны, для всех нас. От таких, как Крамер или Мэтью Брайза», – заявил Квициани на акции.

«Надоело уже, дайте нам свободу», – отметил Квициани, подчеркнув, что позиции США в Грузии страдают от таких, как Крамер и Брайза.