Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 19:59

В Индии завершились первые сто дней второго срока правления премьер-министра Нарендры Моди. «Правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди является синонимом национальной безопасности и развития», - заявил в этой связи министр внутренних дел Индии Амит Шах, являющийся также президентом правящей Бхаратия джаната парти (BJP). Добавив, что правительство Моди стало «лучом надежды для всех слоев населения Индии».

Знакомо, не так ли? Лозунг «одна страна, один народ, один лидер», совершенно безумный в многонациональном государстве, уже прозвучал. Осталось дождаться другого, «Нет Моди - нет Индии». Но, судя по всему, и до этого осталось недолго. «Самая большая демократия», как любят называть эту страну в западных средствах массовой информации, стремительно скатывается к крайней форме национализма - нацизму, причем происходит это под радостное одобрение широких народных масс, местного капитала, а также средних и высших каст. Но подобная трансформация крайне выгодна коллективному Западу, США и Европе, а потому о реальном состоянии дел в этой стране при Нарендре Моди, получившим еще пять законных лет пребывания у власти, пишут с крайней неохотой. Как, впрочем, и о фигуре самого премьер-министра. Победа Моди на выборах 2014-го была во многом запрограммирована. Избирательная кампания BJP била в самые больные точки - модернизация жутко архаичных общества и экономики страны, создание рабочих мест, борьба с коррупцией и величие Индии на международной арене. Более того - страна попросту устала от десятилетий правления Индийского национального конгресса, избирателя уже откровенно тошнило от этих холеных представителей высших каст, твердивших о каких-то невнятных ценностях и «соблюдении прав национальных и конфессиональных меньшинств». «Отнять все и поделить» - вот сухая выжимка из того, с чем пришел к Индии Моди. Нет, это не примитивный коммунизм, это пещерный национализм, поскольку «отнять все» предполагается не у богатых, а именно у меньшинств, тех же мусульман.

Погромы 2002 года в Гуджарате, где Моди был главным министром, которые, собственно, и вынесли его на вершины власти, были, о чем практически не говорят, «черным переделом». Местный крупный бизнес, индусский, был крайне возмущен конкуренцией со стороны предпринимателей-мусульман. Слава Моди, при его сначала подстрекательстве, а потом и невмешательстве, конкуренты были ликвидированы, некоторые - даже физически. Сегодня капитал из Гуджарата активно шагает по Индии, благодарит премьера и его партию, а заодно щедро спонсирует и премьера, и BJP, и их «штурмовые отряды». Да-да, у правящей партии и премьера есть «штурмовые отряды». Достаточно лишь немного вникнуть в тему - и понимаешь, что это фактически «калька» со штурмовиков Рема в 30-е годы прошлого столетия, в другой стране и на другом континенте. RSS, «пехота индуистского национализма», члены которого занимаются боевыми искусствами и йогой, гибко подстраиваются под текущую ситуацию. Они составили костяк летучих отрядов «защитников коров», которые линчуют мусульман и представителей низших каст, не забывая снимать это на смартфоны и выкладывать в сеть. Причем их откровенно «крышует» полиция. Но ладно бы «защита коров» - уже два года «штурмовики Моди» терроризируют университеты страны, нападая на студентов и профессоров, позволяющих себе усомниться в том, что в индуизме есть ответы на все вопросы. Ну а другие нации и конфессии могут жить в Индии только в том случае, если против этого не возражают сами индусы. С их тяжелой руки и при попустительстве Моди в стране насаждается мракобесие, уровень которого трудно даже себе представить. «Фрики от науки» по нынешним временам не редкость в любой стране, но только в Индии пользуются государственной поддержкой и получают гранты на свои исследования люди, которые на полном серьезе утверждают совершенно странные вещи. О том, что коровья моча является самым действенным средством при лечении рака. Или о том, что сотовая связь была изобретена древними индусами две тысячи лет назад. А Равана, мифический король демонов, лично управлял 24 различными типами самолетов и построил древнеиндийские аэропорты в Шри-Ланке.

Можно, конечно, над этим посмеяться. Если не помнить, что многие авторитарные режимы именно с таких утверждений о собственной исключительности и начинали. И если не знать, что уже сейчас в Индии полным ходом идет и переписывание учебников истории, и переименования городов и территорий в соответствии с «единственно правильными национальными традициями». «А как же наследие Махатмы Ганди и Джавахарлара Неру? Где оно?» - спросит читатель, злоупотребивший глянцевым образом Индии, который ему любезно представляют масс-медиа. Да там, где ему и положено быть - за бортом современности. Согласно последним изысканиям «официальных индийских историков», считать этих людей отцами-основателями страны нет никаких причин. Более того - принципы, которые они закладывали в фундамент Индии, пропитаны «презрением к индуизму». И вообще они были «агентами британского империализма» и совершенно не понимали всей широты и таинственности «индийской души». После того, как член группы Саваркара, духовной предшественницы RSS и BJP, в 1948 году убил Ганди, казалось, что индуистские националисты скомпрометированы на века. Весной нынешнего года один из кандидатов от правящей партии провозгласил террориста «патриотом» и выборы в своем штате по партийному списку выиграл с большим отрывом от оппонентов. В 2014-м году Моди и его партия взлетели на волне поддержки низших индийских каст. Но всего через год выяснилось, что эти касты для них расходный материал, быдло, не заслуживающее внимания. Все, что делает BJP и Моди, находясь сегодня у власти, делается в интересах высших и средних каст, около 200 миллионов из более чем миллиарда. Остальные - это боди-спам, мусор, участь которых - либо и дальше влачить жалкое существование в зловонных клоаках индийских мегаполисов, или же стать «смазкой для гусениц танков» в военных авантюрах Индии по утверждению своей «новой роли» на международной арене. И если таково отношение к «собратьям по вере и происхождению» - то чего ожидать другим, тем, кого режим Моди четко разделил на «мы и они». В «самой большой демократии» политическая и экономическая свобода больше не является добродетелью. Новая модель, которую Моди принес Индии, «контроль со стороны власти индуистского большинства и неукоснительное подчинение ему остальных».