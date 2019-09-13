В Казахстане в районе Алма-Аты железнодорожный состав врезался в автобус, стоявший на переезде на путях, нарушая правила. Об этом сказал официальный представитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов, передает РИА Новости.

По словам Иманкулова, водитель выехал на железную дорогу, несмотря на предупреждающие сигналы.

В акимате Алмаатинской области Sputnik Казахстан сообщили, что предварительно в результате произошедшего один человек погиб, девять пострадали. В «Казахстан Темир Жолы» уточнили, что машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло. Поезд не сошел с рельсов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что по факту аварии на переезде в Алматинской области начато расследование. Он выразил соболезнования семье погибшего.