В связи со 101-й годовщиной освобождения Баку от армянских дашнаков сотрудники посольства Турции в Азербайджане и представители ряда общественных организаций посетили в Аллее шехидов памятник турецким солдатам-шехидам, сообщает АзерТАдж.

На мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память погибших.