В Баку почтили память турецких шехидов фото
В связи со 101-й годовщиной освобождения Баку от армянских дашнаков сотрудники посольства Турции в Азербайджане и представители ряда общественных организаций посетили в Аллее шехидов памятник турецким солдатам-шехидам, сообщает АзерТАдж.
На мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память погибших.
Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал возложил венок к памятнику, воздвигнутому в память о солдатах Кавказской исламской армии, оставил запись в Книге памяти. Участники мероприятия также возложили цветы к могилам шехидов.
101 год назад, 15 сентября 1918 года, возглавляемая Нури пашой Кавказская исламская армия и Национальная армия Азербайджана освободили Баку от армяно-большевистской оккупации. После этой победы столица правительства Азербайджанской Демократической Республики 17 сентября была перенесена из Гянджи в Баку.