Роухани назвал интервентами войска США в Сирии
Пребывание американских сил на территории Сирии без согласия на то сирийского правительства является интервенцией. Как сообщает телеканал Al Jazeera, об этом сказал президент Ирана Хасан Роухани перед своим визитом в Турцию, где состоится встреча глав государств - гарантов астанинского процесса (Россия, Турция и Иран).
"Присутствие американских войск в Сирии является интервенцией", - сказал он. Лидер Ирана призвал все страны региона оказать поддержку легитимному правительству Сирии, передает ТАСС.
В связи с этим Роухани призвал "все страны региона оказывать поддержку законным сирийским властям и легитимному правительству Сирии".
По мнению Роухани, все нынешние конфликты, включая те, что происходят в Сирии и Йемене, должны быть разрешены при помощи переговоров и диалога между противоборствующими сторонами.