Власти Кувейта отдали распоряжение армии усилить меры по охране жизненно важных объектов на территории эмирата после атак на предприятия компании Saudi Aramco. Об этом решении кувейтского Кабмина сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что "правительство Кувейта поручило командованию армии и силам безопасности усилить охрану жизненно важных объектов эмирата, в первую очередь связанных с производством и транспортировкой нефти". Кувейтский Кабмин указал, что армейское командование "находится в постоянном контакте с представителями саудовских вооруженных сил после диверсий на предприятиях Saudi Aramco", передает ТАСС.

Особое внимание кувейтская армия намерена уделить противовоздушной обороне и наблюдению за возможными провокациями с использованием беспилотных летательных аппаратов.