Перед «Севильей» «Карабах» обыграл «Нефтчи» видео
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялся центральный матч 4-го тура азербайджанской Премьер-лиги, в котором чемпион страны «Карабах» принимал «Нефтчи».
Встреча, прошедшая с заметным превосходством «Карабаха», завершилась со счетом 2:0 в пользу агдамского клуба.
На 31-й минуте Махир Эмрели открыл счет в матче. На 69-й минуте Абделла Зубир забил второй гол, поставив точку в игре.
Отметим, что в этой встрече в составе «Карабаха» дебютировал боснийский голкипер Асмир Бегович, приехавший в наш чемпионат из английской Премьер-лиги. А в составе «Нефтчи» первый матч провел бывший футболист «Карабаха» Дональд Герье.
Напомним, что 19 сентября «Карабах» на Республиканском стадионе в рамках 1-го тура Лиги Европы примет испанскую «Севилью».
Что касается игр национального чемпионата, то в других матчах 4-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Сумгаит» - «Зиря» - 1:2, «Сабах» - «Габала» - 0:1, «Кешля» - «Сабаил» - 1:2.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 12 очков (4 матча)
2. «Сабаил» - 9 (4)
3. «Зиря» - 7 (4)
4. «Кешля» - 6 (4)
5. «Нефтчи» - 4 (4)
6. «Сумгаит» - 3 (4)
7. «Габала» - 3 (4)
8. «Сабах» - 2 (4).