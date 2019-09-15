Роберто Бордин после проигрыша «Карабаху»: «Нефтчи» борется за чемпионство»

«Не получилось сыграть так, как мы хотели. В защите играли неплохо, но потом пропустили два в одного. У нас были моменты при счете 0:1, но в этот момент вместо ничьи мы пропустили. После 0:2 мы бросились вперед, и соперник стал получать моменты на контратаках.

Даже при 0:2 у нас были голевые возможности. Конечно, против такой команды, как «Карабах», надо играть 90 минут в высоком темпе. Моя команда почему-то просыпается после пропущенного гола. Не знаю, почему так.

Голкипер «Карабаха» Асмир Бегович забрал большую часть навесов в штрафную? Не хотелось, чтобы он выиграл так много борьбы в воздухе. Но у нас были и хорошие навесы, после которых у ворот соперника возникали опасные моменты.

Когда я или тренер какой-то другой азербайджанской команды говорим, что «Карабах» силен – это нормально. Я же говорю то, что есть.

Означает ли это, что «Нефтчи» изменил свои задачи в чемпионате? Цели остаются - играем на чемпионство. В прошлом сезоне мы лидировали, но потом потеряли очки и упустили 1-е место. В этом сезоне мы хуже начали, но это не значит, что мы меняем наши задачи. По-прежнему боремся за чемпионство.

Чуть больше месяца назад мы сыграли свои лучшие игры против тульского «Арсенала». Я пытаюсь вернуть команду в то состояние. У нас сейчас есть какая-то беззубость».