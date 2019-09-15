Мэтью Брайза: Пашинян не дурак, но сорвал переговоры по Карабаху

«Поскольку правовой статус Нагорного Карабаха должен быть определен только путем переговоров, то Армения могла достичь этого только путем переговоров. Глупо, что одна из сторон переговорного процесса забирает главный приз, не давая в обмен ничего», - сказал бывший дипломат.

По словам Мэтью Брайзы, Пашинян не дурак, а «умный человек», но проблема в том, что он находится под огромным давлением карабахской группировки. «Независимо от того, насколько умело Пашинян ведет кампанию, насколько он популярен, эта группировка никогда не позволит ему приобрести политическую власть. Также эта группа имеет сильную поддержку с севера», - добавил Брайза.

По словам бывшего сопредседателя, Пашинян делает такие заявления с тем, чтобы защититься от давления карабахского клана, на самом же деле он хочет провести переговоры с Азербайджаном до конца. «Мне сообщили об этом и в Баку, при этом на очень высоком уровне», - сказал Брайза.

Бывший американский дипломат также заявил, что армянское лобби в Соединенных Штатах также не хочет решения карабахского конфликта. Например, в свое время Армянский национальный комитет Америки (АНКА) заблокировал утверждение Брайзы в Конгрессе в качестве посла. По словам Брайзы, армянские организации в США также оказывают давление на Пашиняна, потому что для них карабахский конфликт - это способ зарабатывать деньги и собирать деньги у американских армян.