Гурбан Гурбанов: «Севилья» не простит нам того, что прощал «Нефтчи»

«Одержали важную и сложную победу. После некоторого перерыва из-за матчей было непросто, но ребята смогли победить. Однако я высказал недовольство после матча, потому что если «Нефтчи» прощал нас в некоторых моментах, то наш следующий соперник – «Севилья» - не простит. Важно играть точнее и аккуратнее. Возможно, мячом мы будем владеть реже, но в любом случае в игре с «Севильей» нельзя ошибаться. Нам будет очень сложно. Сегодня ошибки допускали те игроки, которые не должны этого. Концентрация должна быть всегда. Вот эти моменты меня и беспокоят.

Если мы решим, что уже выиграли чемпионат, то очень быстро проиграем. Рады, что есть отрыв от «Нефтчи», но это не значит, что нужно расслабляться.

Асмир Бегович? Сегодня он сыграл хорошо. Но на протяжении четырех месяцев у него не было игровой практики. Конечно, у него есть опыт, который нам поможет в Лиге Европы.

Почему Айлтон был сегодня так агрессивен? Честно говоря, в спокойном состоянии я его никогда не видел (улыбается). Спортивная злость на поле – это одно, а агрессия за пределами поля – это другое. Да, это меня беспокоит. Для более стабильной игры он должен контролировать свои эмоции. Это может помешать и ему самому, и команде.

Согласен, что поле Республиканского стадиона было сегодня немного тяжелее. Игрокам приходилось тратить больше сил. Это может привести к травмам. Но других вариантов у нас нет. Надеюсь, что к матчу с «Севильей» газон будет в более лучше состоянии».