Встреча президента США Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Роухани по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии, заявила советник американского лидера Келиэнн Конуэй, сообщает Интерфакс.

В эфире телеканала Fox News Конуэй пояснила, что Трамп готов рассмотреть возможность встречи на полях Генассамблеи ООН.

"Но в случае с нашим президентом для того, чтобы провести встречу или заключить сделку, необходимо, чтобы условия были подходящими", - добавила Конуэй.