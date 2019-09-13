Команда Азербайджана стала победителем Кубка мира фото
Сегодня состоялся финал VII Кубка мира по арена поло, организованный в Баку Федерацией конного спорта Азербайджана (ФКСА), сообщает АзерТАдж.
За финалом наблюдали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев, заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Азер Алиев, президент Всемирной федерации поло Рето Гаудензи и другие гости.
В решающей встрече встретились команды Elite Horse & Polo Club Baku и Los Nocheros Polo Club Münster. Азербайджанская команда, продемонстрировав высокое мастерство, победила со счетом 15:4.
Команда из Швейцарии Evviva Polo Club St. Moritz стала третьей, а российская Planernaya Polo Club Moscow России заняла четвертое место.
Президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев вручил команде-победителю кубок турнира и ценные подарки. Лучшим игроком турнира был назван Эльчин Джамаллы.
Все игры турнира прошли на площадке в Elite Horse and Polo Club.
Чемпионат Европы по поло, который состоится с 10 по 20 сентября 2020 года с участием восьми команд, также пройдет в Азербайджане.