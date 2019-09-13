Украина резко увеличивает расходы на оборону

Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год более 245 млрд грн (около $9,9 млрд) на обеспечение безопасности и обороны страны. Об этом на брифинге заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНН.

«Мы планируем выделить 245,8 млрд на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне», — заявила она, уточнив при этом, что не вся эта цифра будет распределена по конкретным распорядителям.

«Есть отдельная новая статья — это те средства, которые должны быть перераспределены Советом национальной безопасности и обороны», — добавила Маркарова.

«У нас увеличиваются расходы на оплату труда и на денежное обеспечение, — отметила министр. — Увеличение на безопасность и оборону — один из самых больших приоритетов».