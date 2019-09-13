Иранкам наконец-то разрешат ходить на стадион?

Правительство Ирана подготовило почву для того, чтобы иранки могли присутствовать на стадионах, сказал заместитель президента Ирана по парламентским вопросам Хосейн Алии Амири.

По словам Амири, присутствие иранских женщин на стадионах требует подготовки инфраструктуры, включая отдельные входы, проходы, сиденья и специальные услуги социального обеспечения для женщин.

"Нельзя игнорировать право женщин на посещение стадионов. Это одно из известных прав в сфере футбола во всем мире", - отметил заместитель президента ИРИ.

Уже 10 октября иранские женщины смогут присутствовать на стадионе Азади, где мужская сборная Ирана по футболу сыграет с командой Камбоджи.