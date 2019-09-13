Кто станет президентом Туниса: юрист или медиамагнат?

Тунис ожидает второй тур президентских выборов. Согласно данным экзит-полов ни один кандидат не набрал более 50% голосов, сообщил тунисский информационный портал Webdo со ссылкой на данные экзит-полов, обнародованные после закрытия участков.

Результаты экзит-полов показали, что во второй тур досрочных президентских выборов выходят независимый антисистемный кандидат Каис Саид. Профессор юриспруденции набирает 19,5% голосов. На 4% от него отстает медиамагнат Набил Каруи, который находится под следствием и заключен под стражу. Его обвиняют в отмывании денег, коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Портал отмечает, что наибольшую активность на выборах проявили женщины, которые сыграли важную роль в выборе претендентов на пост главы государства. Однако в ходе выборов было зафиксировано игнорирование процесса голосования молодежью, на участки в основном приходили пожилые люди.

Явка избирателей составила 45,02% (3 010 908 избирателей), сказал в ходе пресс-конференции глава Высшей независимой комиссии по выборам республики Набиль Баффун. На предыдущих выборах президента (в ноябре 2014 года) своим правом голоса воспользовались более 64% избирателей.

Второй тур президентских выборов пройдет не позднее 13 октября.