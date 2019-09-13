В результате пожара в многоквартирном жилом доме в Красноярске (РФ) погибли восемь человек, в том числе четверо детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей", – сообщили агентству в пресс-службе МЧС РФ.

Причины возгорания устанавливаются.