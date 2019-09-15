Тем не менее, в Латвии уверены, что нашей продукции под силу конкурировать и на чужих рынках.

Экспорт в этой отрасли растет медленно. Объясняется это тем, что во всем мире. в каждой стране этот рынок достаточно сильно защищен. Государства оказывают своим производителям серьезную поддержку.

В Латвии 52 процента территории занимают леса. Это одна из самых «зеленых» стран Европы. Лес и лесоматериалы — одна из основных статей экспорта (20 процентов от общего объема) и дохода госбюджета этой небольшой страны Евросоюза. Но интересно, что по данным министерства земледелия Латвии, несмотря на большие объемы, так называемая добавленная стоимость экспортируемой древесины для отопления, пиломатериалов довольно низка и составляет 687 миллионов евро, в то же время мебель, которая идет за границу, дает 116 миллионов евро.

Пробовал работать самостоятельно, потом пошел на крупное мебельное предприятие. И все- таки в 2015-м решил рискнуть и открыть свой бизнес.

Потому Мик поступил в Латвийский университет на факультет экономики и управления, где получил звание бакалавра, а затем и магистра. Параллельно учебе, будущий специалист в бизнесе работал по первой своей профессии — конструктором по дереву, технологом, занимался развитием бизнеса.

Он по первому, формальному, образованию дизайнер деревянных изделий, закончил колледж прикладного искусства. Хотел продолжить учиться в Академии художеств, но там не было такого учебного профиля.

Один из них 39-летний Мик Петерсонс, дизайнер и основатель фирмы Nordi рассказал о своем пути в профессии.

Сейчас в Латвии работают немало предприятий, выпускающих широкий ассортимент бытовой и офисной мебели. Есть и свои дизайнеры, которые разрабатывают конкурентоспособные образцы, которые идут в серийное производство.

Еще в советские времена латвийская мебель пользовалась спросом у покупателей в разных уголках Советского Союза. Были мастера, которые выполняли правительственные заказы для Москвы.

У бизнесмена есть надежные партнеры, что он считает в своем деле очень важным. Сам он разрабатывает дизайн и занимается концепцией появления продукции на рынке, а потом отдает заказ на мебельное предприятие для производства.

И еще для Мика главное — чтобы та самая добавленная стоимость максимально оставалась в Латвии. При этом он чаще всего предпочитает работать с латвийскими материалами.

Он подчеркивает, что латвийский лес — главное богатство страны и оно должно умножать прибыль производителя.

Еще молодой бизнесмен отметил, что о престиже продукции должен заботиться не только изготовитель, но и государство. М.Петерсонс заявил, что мог бы отдавать свои разработки крупному производителю. Но все же предпочитает этого не делать, работать с небольшим, но проверенным партнером.

В Латвии существует государственное агентство по инвестициям и развитию, которое призвано помогать частному бизнесу находить партнеров за границей, привлекать инвестиции в латвийскую экономику. Мик рассказал, что агентство помогает его фирме выйти на международные рынки, участвовать в зарубежных отраслевых выставках.

- Прежде чем разрабатывать дизайн, я придумываю историю изделия, рассказ о нем, то есть, идею,- говорит Мик Петерсонс. - Даже записываю, чтобы потом, в других продуктах можно было ее развивать. Конечно, изделие должно быть нужным, функциональным, надежным.

Работая над дизайном, автор использует такие традиционные породы дерева, как дуб, береза, березовая фанера. Краски для своих изделий он выбирает на водной основе.

Дизайнер работает только с сертифицированными материалами, высокого качества.

История и дизайн изделия — вещи авторские. Но он все же работает в команде, которая помогает советами, участвует в нахождении технических решений.

Мик Петерсон считает, несмотря на по-скандинавски звучащее название фирмы, что стиль его дизайна — латышский.

Он отмечает, что, например, у детской кроватки, разработанной им, не видно ни одного соединения. Она выглядит угловатой, боковины ее напоминают горный силуэт, и соединяясь с основанием, образуют рисунок. Кроватка, по его идее, как зеленый луг, где ребенок может отдохнуть перед подъемом в гору.

- Все привыкли к тому, что детская кроватка — белая. У нашей ножки белые. Но есть и черная кроватка, цвета вороньего крыла. У многих ассоциация, что черный цвет — что-то мрачное, нехорошее. Но это и цвет птицы ворона, который считается и символом мудрости, и может играть.

Дизайнер развивает свою мысль: чайка, например, белая, символ свободы и поднебесья, но может быть и злой, агрессивной.

Так дизайнер рассказывает о символике, философии, заложенной в казалось бы обычные вещи.

В коллекции латышского мастера есть и стол в форме песочных часов. Его история чисто личная, связанная с уходом из жизни его отца. В концепции стола такой формы заложен смысл быстротечности жизни, которую, по мнению Мика, надо прожить со смыслом.

Дизайнер и бизнесмен доволен сотрудничеством с агентством по инвестициям и развитию. Третий год он участвовал в выставке в Германии, где уже после первой у потенциальных покупателей появился интерес к необычной мебели из Латвии. И там он уже предлагал готовую продукцию для продажи.

Недавно он вернулся из Нью-Йорка, где участвовал в профессиональной выставке. И американцы оценили идею его детской кроватки. Сейчас Мик уже работает над тем, чтобы вписаться с новым изделием именно в требования рынка США — они ведь в каждой стране отличаются. Главное в детской кроватке, как известно, — надежность и безопасность. Фирма готовит изделие к сертификации по высоким стандартам.

Выйти на такой крупный рынок, уверен Мик Петерсонс, помогает не низкая цена, а уникальность продукции.

Его фирма работала со многими отелями в Швеции, куда поставляла мягкую и корпусную мебель. Аналогичное сотрудничество было и в Латвии.

Бизнесмен рассчитывает, что в Штатах его партнерами будут мебельные салоны, которые оценили философию его дизайна, и способны донести ее до покупателя.

На вопрос, какой самый большой вызов стоит перед ним, он ответил — развивать свой бренд, идти на рынки и удерживаться на них. А еще важно совершенствовать продукцию, расширять ассортимент, и уметь донести философию изделия потребителю.

- Только так можно выдержать этот ультрамарафон, - считает Мик Петерсонс, дизайнер и бизнесмен из Латвии.