Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 03:59

В первые минуты наступившего 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что США предполагают, кто стоит за атакой на саудовские нефтяные объекты, и готовы к решительным действиям, но ждут подтверждения от Эр-Рияда. "Запасы нефти в Саудовской Аравии были атакованы. Есть причины полагать, что мы знаем виновного, и готовы к решительным действиям, в зависимости от подтверждения наших данных - но хотим услышать от королевства, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях нам следует действовать", - написал Трамп в Twitter.

Не успели еще эксперты полностью раскритиковать итоги, вернее отсутствие итогов состоявшегося на днях заседания министерского комитета по мониторингу исполнения условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, как нефтяной рынок взорвала атака на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс Саудовской Аравии - вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение страны. По данным телеканала Al Massira, хуситы запустили 10 дронов и намерены в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты. Все это на фоне сложившейся в регионе военно-политической ситуации дало Вашингтону хороший повод с новой силой обрушить весь свой гнев на Тегеран, который и без того служит для него неким козлом отпущений во всех грехах. Но госсекретарь США Майкл Помпео переплюнул, кажется, всех. Он не только обвинил власти Ирана в причастности к атакам. По его словам, "Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию" и "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". Это уже больше смахивает на угрозу. Поздно ночью и сенаторы вовсе призвали власти США рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана из-за нападения на предприятия Saudi Aramco. А события ведь только разворачиваются. Правда, МИД Ирана отрицает причастность к атакам, а обвинения США назвал неприемлемыми. Глава ведомства Джавад Зариф заявил, что Вашингтон использует откровенный обман после того, как провалилась его политика санкций в отношении Тегерана. И тут же вставил свой контраргумент, мол, обвинения в адрес Тегерана не приведут к окончанию войны в Йемене, в то время как использование иранских предложений по урегулированию может содействовать завершению внутрийеменского противостояния. И хорошо, если взаимные обвинения сторон не перерастут на сей раз в нечто более серьезное. А пока политики спорят, специалисты уже выясняют последствия терактов. Компания Saudi Aramco занимается оценкой ущерба, об итогах которых пока очень рано говорить – слишком уж велики масштабы. А арабская коалиция начала расследование по установлению лиц, совершивших атаку против двух нефтяных объектов в центральной части Саудовской Аравии. Но министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд уже сообщил, что в результате атак на нефтяные объекты королевства добыча нефти сократилась на 50%. Часть этих потерь будет компенсирована из резервных хранилищ. В правительстве заявили также, что экспорт нефти не был затронут или остановлен. Но как долго страна еще сможет обеспечивать свой экспорт – не известно. Хотя именно этот вопрос, хотя это и не произносится вслух, больше интересует участников нефтяного рынка, который охватывает практически все страны мира.