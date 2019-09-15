Трамп хочет отомстить за Саудовскую Аравию оперативно
В первые минуты наступившего 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что США предполагают, кто стоит за атакой на саудовские нефтяные объекты, и готовы к решительным действиям, но ждут подтверждения от Эр-Рияда.
"Запасы нефти в Саудовской Аравии были атакованы. Есть причины полагать, что мы знаем виновного, и готовы к решительным действиям, в зависимости от подтверждения наших данных - но хотим услышать от королевства, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях нам следует действовать", - написал Трамп в Twitter.
Не успели еще эксперты полностью раскритиковать итоги, вернее отсутствие итогов состоявшегося на днях заседания министерского комитета по мониторингу исполнения условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, как нефтяной рынок взорвала атака на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс Саудовской Аравии - вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение страны.
По данным телеканала Al Massira, хуситы запустили 10 дронов и намерены в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты. Все это на фоне сложившейся в регионе военно-политической ситуации дало Вашингтону хороший повод с новой силой обрушить весь свой гнев на Тегеран, который и без того служит для него неким козлом отпущений во всех грехах. Но госсекретарь США Майкл Помпео переплюнул, кажется, всех. Он не только обвинил власти Ирана в причастности к атакам. По его словам, "Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию" и "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". Это уже больше смахивает на угрозу. Поздно ночью и сенаторы вовсе призвали власти США рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана из-за нападения на предприятия Saudi Aramco.
А события ведь только разворачиваются. Правда, МИД Ирана отрицает причастность к атакам, а обвинения США назвал неприемлемыми. Глава ведомства Джавад Зариф заявил, что Вашингтон использует откровенный обман после того, как провалилась его политика санкций в отношении Тегерана. И тут же вставил свой контраргумент, мол, обвинения в адрес Тегерана не приведут к окончанию войны в Йемене, в то время как использование иранских предложений по урегулированию может содействовать завершению внутрийеменского противостояния. И хорошо, если взаимные обвинения сторон не перерастут на сей раз в нечто более серьезное.
А пока политики спорят, специалисты уже выясняют последствия терактов. Компания Saudi Aramco занимается оценкой ущерба, об итогах которых пока очень рано говорить – слишком уж велики масштабы. А арабская коалиция начала расследование по установлению лиц, совершивших атаку против двух нефтяных объектов в центральной части Саудовской Аравии. Но министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд уже сообщил, что в результате атак на нефтяные объекты королевства добыча нефти сократилась на 50%. Часть этих потерь будет компенсирована из резервных хранилищ. В правительстве заявили также, что экспорт нефти не был затронут или остановлен. Но как долго страна еще сможет обеспечивать свой экспорт – не известно. Хотя именно этот вопрос, хотя это и не произносится вслух, больше интересует участников нефтяного рынка, который охватывает практически все страны мира.
Это и понятно. Ведь Саудовская Аравия - одна из крупнейших экспортеров нефти в мире, кто и как сможет восстановить баланс на мировом рынке, который и так испытывает не легкие дни. С одной стороны, растущие потоки сланцевой нефти и бесконечные твиты президента США Дональда Трампа приводят к переизбытку нефти на рынке и уменьшению ее котировок. А с другой стороны, ОПЕК и не присоединившиеся к ней страны нефтеэкспортеры снижают добычу, чтобы хоть как-то сохранить этот баланс. Что же станет с рынком, который лишится миллионов баррелей нефти в сутки. Ведь возвращение Saudi Aramco на прежние мощности поставок займет не одну неделю, а может и месяцы.
Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Саудовской Аравии, конечно, нанесен очень сильный удар, от которого она еще не скоро оправится. И дело не только в том, что она лишится миллиардов долларов за время работы «нефтяного аппарата» в полсилы. Эр-Рияд может растерять свой имидж лидера на нефтяном рынке и даже с таким трудом завоеванные рынки для сбыта своей нефти, что не менее для него опасно. А такие миллиардные перспективы, конечно же, уже сегодня привлекают взоры многих участников рынка.
Так, в США сразу же заявили, что американское министерство энергетики при необходимости готово задействовать свои нефтяные резервы, "чтобы стабилизировать ситуацию с глобальными поставками". Но США не едины в таком желании. Многие участники ОПЕК и ОПЕК+ сегодня тоже не прочь занять освободившийся сегмент нефтяного рынка. В целом это так и должно быть, рынок не может оставаться без нефти долгое время. Опрошенные ТАСС эксперты тоже сходятся во мнении, что ущерб несильно затронет глобальный баланс спроса и предложения. И причину называют ту же - снижение поставок нефти из Саудовской Аравии может быть компенсировано другими странами.
Баланс на нефтяном рынке рано или поздно будет восстановлен, это неизбежно. Но на это тоже уйдет немало времени, что непременно приведет к росту цен на нефть. То есть произойдет то, с чем так упорно боролся Трамп, активно используя при этом свои знаменитые твиты, которые поднимали огромные волны в спокойной нефтяной гавани. Да такие, что не раз объединенным в ОПЕК+ странам приходилось все больше и больше сокращать свою добычу. И вот мало кому известные в США хуситы со своими также не известно откуда добытыми дронами испортили всю игру американского президента. А зная характер Трампа, нетрудно догадаться, что за этим последует. И вряд ли придется долго ждать. Американский президент уже успел выступить с анонсом предстоящих авиаударов.